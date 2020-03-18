Центризбирком сегодня порекомендует на пост главы Мосгоризбиркома зампреда комиссии Юрия Ермолова

Это сообщил «Интерфаксу» заместитель главы ЦИКа Николай Булаев. Утвердить это решение должен будет сам Мосгоризбирком. Его председатель Валентин Горбунов накануне подал в отставку в связи с состоянием здоровья. Он возглавлял столичный избирком на протяжении 25 лет.
2020-03-18T03:06:00+03:00
2020-03-18T03:24:13+03:00
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03:06, 18 марта 2020
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