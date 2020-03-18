В США из-за коронавируса ввели отсрочку по налоговым выплатам для миллионов американцев

Взять налоговые каникулы на три месяца смогут граждане с годовым доходом до одного миллиона долларов и компании с доходом до 10 миллионов, объявил накануне министр финансов Стивен Мнучин. Обычно срок уплаты налогов в США истекает 15 апреля.

