Премьер Михаил Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок военных, заключенных и студентов

Об этом сообщает РБК со ссылкой на полученный документ. Ранее в России возник ажиотажный спрос на медицинские маски из-за пандемии коронавируса. По последним официальным данным, в стране выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах
2020-03-18T03:05:00+03:00
2020-03-18T03:23:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 18 марта 2020
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