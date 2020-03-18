Бельгия и Сербия с этого дня вводят режим изоляции жителей

Власти этих стран пошли на схожие меры, но есть существенные различия. В Бельгии гражданам предписано оставаться дома, за исключением поездок на работу, в магазин или в банк. Как передает «Интерфакс», активная деятельность на чистом воздухе разрешена и даже рекомендуется, но с соблюдением дистанции от других людей. Запрещаются любые собрания, а также поездки за границу, если нет острой необходимости. В то же время в Сербии с этого дня будет действовать комендантский час – нельзя выходить на улицу с 20 часов до 5 утра. Как передает Би-би-си, гражданам старше 65 лет, как наиболее уязвимым к коронавирусу, вообще запретили покидать свои дома.