Бельгия и Сербия с этого дня вводят режим изоляции жителей

Власти этих стран пошли на схожие меры, но есть существенные различия. В Бельгии гражданам предписано оставаться дома, за исключением поездок на работу, в магазин или в банк. Как передает «Интерфакс», активная деятельность на чистом воздухе разрешена и даже рекомендуется, но с соблюдением дистанции от других людей. Запрещаются любые собрания, а также поездки за границу, если нет острой необходимости. В то же время в Сербии с этого дня будет действовать комендантский час – нельзя выходить на улицу с 20 часов до 5 утра. Как передает Би-би-си, гражданам старше 65 лет, как наиболее уязвимым к коронавирусу, вообще запретили покидать свои дома.
2020-03-18T03:05:00+03:00
2020-03-18T03:22:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 18 марта 2020
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