В Москве ночью не будут распылять с вертолетов средства дезинфекции, заявили в штабе по ситуации с коронавирусом

Соответствующие сообщения в соцсетях там назвали фейками, передает ТАСС. Накануне заместитель мэра столицы Анастасия Ракова назвала ложной публикацию в «Ведомостях» о том, что власти рассматривают возможность закрытия Москвы на карантин с введением комендантского часа и остановкой работы общественного транспорта, в том числе метро.