В Москве ночью не будут распылять с вертолетов средства дезинфекции, заявили в штабе по ситуации с коронавирусом

Соответствующие сообщения в соцсетях там назвали фейками, передает ТАСС. Накануне заместитель мэра столицы Анастасия Ракова назвала ложной публикацию в «Ведомостях» о том, что власти рассматривают возможность закрытия Москвы на карантин с введением комендантского часа и остановкой работы общественного транспорта, в том числе метро.
2020-03-18T03:05:00+03:00
2020-03-18T03:22:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2607708-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 18 марта 2020
Загрузка комментариев...