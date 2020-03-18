Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства

Его авторами стали «единоросссы» во главе со спикером Вячеславом Володиным. Законопроектом предлагается дать право правительству при возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия, которые стали жизненно важными.
2020-03-18T02:11:00+03:00
2020-03-18T02:11:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 18 марта 2020
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