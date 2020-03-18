Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства

Его авторами стали «единоросссы» во главе со спикером Вячеславом Володиным. Законопроектом предлагается дать право правительству при возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия, которые стали жизненно важными.