Бывший главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова назвала ошибкой продажу газеты

Новыми собственниками станут совладелец издания «Версия» Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович. По мнению Лысовой, Зятьков – издатель из чуждой «Ведомостям» ниши медиарынка, а у Голубовича будет с редакцией конфликт интересов, передает «Интерфакс». Лысова выразила надежду, что сделка не состоится.