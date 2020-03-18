Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:10, 18 марта 2020

Бывший главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова назвала ошибкой продажу газеты

Новыми собственниками станут совладелец издания «Версия» Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович. По мнению Лысовой, Зятьков – издатель из чуждой «Ведомостям» ниши медиарынка, а у Голубовича будет с редакцией конфликт интересов, передает «Интерфакс». Лысова выразила надежду, что сделка не состоится.  



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 274 6 8580 13.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Выдвигаюсь на выборы в Госдуму Выдвигаюсь на выборы в Госдуму Мы не хотим жить при Путине до 2036-го года. Мы не хотим молча смотреть за тем, как Россия теряет время вместо того, чтобы развиваться и идти вперед. Ради этого я выдвигаюсь в Госдуму…

5 114 6 8581 17.03
8читать ;смотреть
Kвыборы, госдума, мнения
Новости

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок Глава государства заверил, что ситуация с поставками надежная и что не надо тратить деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать…

5 54 6 5327
Блоги

Алексей Мельников публицист

Позор «совещательной комнаты» Коллективная ответственность. Это – саморазоблачение. Доказывающее, что те, кто одобрил переворот, убил Конституцию, окончательно уничтожил Конституционный суд, хорошо понимают, что сотворили черное дело

5 38 6 6259 17.03
Kкс, конституция, государство, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Да плевать на них, на эти санкции Владимир Путин: Да плевать на них, на эти санкции О санкциях как стимуле для развития экономики…

5 304 6 51175 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, санкции, мнения
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Воспринимайте Путина как русского де Голля Главнокомандующий во время гибридной войны против России меняться не должен, такова воля народа. Такова логика истории…

5 72 6 12388 11.03
Интервью Условно ваш

Виталий Милонов Егор Жуков гости: Виталий Милонов, Егор Жуков

Е.Жуков: Либо я сошел с ума, либо пять минут назад Виталий Милонов говорил, что нельзя у народа спрашивать.
В.Милонов: Нет, это либералы так считают.
Е.Жуков: А, это либералы так считают. Я вас понял…

5 215 6 40002 11.03
#слушать 42:59 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Kполитика, власть, государство, путин, демография, видео
Голосование
Как вы оцениваете официальные данные о распространении коронавируса в РФ?
5 95 6 17735 13.03
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Верхняя палата На эту жалкую роль сознательно обрек Украину появившийся из ниоткуда продюсер государственной измены Ермак, подписавший протокол, впервые накладывавший на Украину односторонние обязательства…

5 149 6 27527 16.03
Kукраина, рф, власть, мнения
Блоги

Полиция американского Солт-Лейк-Сити из-за коронавируса призвала преступников свернуть криминальную деятельность Правоохранители поблагодарили преступников за понимание…

5 36 6 6760 15.03
Kобщество, сша, преступность, коронавирус, события
Блоги

Патриархия: Инструкция в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции Строго придерживаться практики смены и освящения воды для каждого отдельного случая. В связи с этим таинство Крещения совершать только индивидуально с промежуточной дезинфекцией…

5 46 6 8771 17.03
Kкоронавирус, религия, мнения
Блоги

Блог «Новой газеты»

Михаил Горбачев: «Если следствие политики — война, то долой такую политику!» Обращение Михаила Горбачева к мировым лидерам…

5 368 6 72667 12.03
Kгорбачев, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Непростые годы Главный руководитель Путин поставил подпись под законом о себе, дающим ему право руководить страной до преклонного возраста или до «Лебединого озера»...

5 69 6 14058 14.03
Kпутин, политика, власть, мнения
Блоги

+ «Бардак нам не нужен». Путин об оппозиции, системной и не только «Бардак нам не нужен». Путин об оппозиции, системной и не только Я понимаю. Вы хотите попрыгать от радости, когда там драться будут, как на Украине либо где-то в другом месте?..

5 173 6 36139 17.03
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Оппозиция Главное, чтобы не устроили пляски. Главное, чтобы был порядок и строгость. Вот сейчас введут комендантский час из-за вируса и мы увидим страну, которую в идеале хотел бы видеть наш президент…

5 97 6 20304 17.03
Kкоронавирус, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин о нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х Владимир Путин о нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 90-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней…

5 71 6 15118 13.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, бизнес, государство, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

«Открытые медиа»: Москве грозит полный карантин Мэрия может пойти на крайнюю меру, если к 20 марта число заболевших коронавирусом резко возрастет…

5 28 6 141851
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Если бы не экономили на постановке, Володин бы ткнул палец в магнитолу — и должна был раздаться заводная мелодия «На полянке зайки танцевали». И все 19 зайчиков Конституционного суда, совершенно случайно оказавшиеся в Думе…

5 68 6 188228 11.03
#слушать 48:59 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Как вы оцениваете официальные данные о распространении коронавируса в РФ?
5 95 6 17828 13.03
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Будет массовая безработица, голодные бунты, введут налог на жизнь Сейчас и ёжику, и ослику понятно, что – началось. Но никто не знает, когда и как это закончится. Не менее важно понять с какими потерями мир, и мы выйдем из очередного кризиса. Выживут не все и не все справятся…

5 181 6 387662 16.03
Kполитика, коронавирус, кризис, экономика, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Вирус оказался законченным мерзавцем, для которого нет ничего святого Вирус оказался законченным мерзавцем, для которого нет ничего святого Пандемия, которую учинил уханьский вирус — это не только гробы и карантины. Это и забавные истерики фанатиков ЗОЖ…

5 165 6 154588 15.03
Kобщество, здоровье, курение, коронавирус, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8385002
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4411359

Сегодня в эфире