Бывший главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова назвала ошибкой продажу газеты

Новыми собственниками станут совладелец издания «Версия» Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович. По мнению Лысовой, Зятьков – издатель из чуждой «Ведомостям» ниши медиарынка, а у Голубовича будет с редакцией конфликт интересов, передает «Интерфакс». Лысова выразила надежду, что сделка не состоится.
2020-03-18T02:10:00+03:00
2020-03-18T02:10:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 18 марта 2020
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