Адвокаты фигурантов дела «Сети» рассказали о давлении на подзащитных из-за расследования об убийстве

По словам Константина Карташова, к Максиму Иванкину приходили неизвестные оперативниками и угрозами пытались его заставить признаться в преступлении. Адвокат намерен обратиться с жалобой в СК. Оперативники приходили и к другому фигуранту дела «Сети», Андрею Чернову, сообщил «Новой газете» его защитник Станислав Фоменко. Оба осужденных официально не являются подозреваемыми по делу об убийстве под Рязанью Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Организация «Сеть» признана в России террористической. Молодые люди, которые были приговорены в Пензе к срокам от 6 до 18 лет по делу о терроризме, сообщили, что дали показания под пытками.