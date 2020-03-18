Неизвестные в Коми обстреляли картечью вертолет Ми-8 с горюче-смазочными материалами

Он летел к станции Шиес в Архангельской области. Экипаж смог благополучно приземлиться, никто не пострадал, сообщается на сайте Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство из хулиганских побуждений и о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. На станции Шиес проходили протесты против строительства мусорного полигона.
2020-03-18T01:13:00+03:00
2020-03-18T01:14:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2607696-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:13, 18 марта 2020
Загрузка комментариев...