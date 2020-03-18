Неизвестные в Коми обстреляли картечью вертолет Ми-8 с горюче-смазочными материалами

Он летел к станции Шиес в Архангельской области. Экипаж смог благополучно приземлиться, никто не пострадал, сообщается на сайте Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство из хулиганских побуждений и о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. На станции Шиес проходили протесты против строительства мусорного полигона.