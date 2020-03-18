Церковь Англии прекратит ежедневные богослужения из-за коронавируса

Это объявил накануне архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. При этом храмы не будут закрывать. Воскресные богослужения будут транслировать для прихожан в интернете. Примеру Церкви Англии уже последовали британские методисты. О готовности отказаться от служб по воскресеньями заявил также глава Католической церкви Англии и Уэльса архиепископ Вестминстера Винсент Николс. Мэр Лондона мусульманин Садик Хан призвал временно приостановить молитвенные собрания в британских мечетях.

По официальным данным, в Великобритании почти две тысячи заболевших коронавирусом, но по оценке главного санитарного врача Англии, их может быть в реальности уже 55 тысяч.