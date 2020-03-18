Суд в Москве должен сегодня вынести приговор бывшему высокопоставленному сотруднику СК Александру Дрыманову

Прокурор попросил для генерала 16 лет колонии строгого режима. Гособвинитель также потребовал оштрафовать Александра Дрыманова на 200 миллионов рублей. Бывшего начальника столичного главка СК обвиняют в получении миллиона долларов от криминальных элементов за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова, известного также как Итальянец. Другой эпизод связан с получением Дрымановым от своего на тот момент первого зама Дениса Никандрова почти 10 тысяч евро за покровительство. Генерал вину не признаёт. В отношении него могут возбудить новое уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Дрыманова также подозревают в вымогательстве у арестованного бизнесмена Юрия Тузова, которого обвиняют в похищении человека и вымогательстве, двух миллионов долларов в обмен на отказ от уголовного преследования. Показания на генерала дала старший следователь по расследованию особо важных дел управления по Центральному округу Москвы Мария Слёзкина. Она по некоторым данным скрылась на Украине.

Для бывшего главы СК по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и экс-руководителя службы безопасности ведомства Михаила Максименко прокурор попросил 14 и 17 лет колонии. Прения сторон закрыли для прессы, отмечает агентство ТАСС.