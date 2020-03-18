Въезд иностранцев в Россию с этого дня ограничен

Такие меры на фоне распространения коронавируса приняли в правительстве.

Пересечь российскую границу по-прежнему могут иностранные граждане, которые постоянно здесь живут, дипломаты, водители грузовых автомобилей, экипажи воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также пассажиры транзитных рейсов. Также можно получить частную визу в Россию в связи со смертью близкого родственника. Власти ранее ограничили железнодорожное и авиасообщение, оставив, впрочем, регулярные прямые рейсы со столицами зараженных стран.

За день до вступления в силу новых ограничений Белый дом сообщил о состоявшихся телефонных переговорах премьера Мишустина с коллегами из бывших советских республик по поводу принимаемых мер.

Белорусское руководство на объявление о закрытии границ отреагировало довольно резко. Президент Александр Лукашенко заявил, что Россия уже полыхает от коронавируса. В Москве свои действия аргументировали тем, что Минск не принимает достаточно мер для противодействия угрозе.

Ограничения на въезд иностранцев вводятся до 1 мая.