Президент России назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой Владимир Путин сказал, что голосование пройдёт в этот день, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на это ответила, что избирательная система готова.



Поправки, напомню, предусматривают, в том числе, обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему руководить страной до 2036 года.