У газеты «Ведомости» меняются владельцы

Ими станут издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Об этом говорится на сайте издания. Там уточняется, что действующие владельцы Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже ста процентов акций компании, которой принадлежат «Ведомости» и журнал «Harvard Business Review».

Алексей Голубович был одним из главных свидетелей обвинения по делу ЮКОСа. бывший акционер компании Леонид Невзлин, комментируя сделку, назвал Голубовича агентом ФСБ и выразил надежду на то, что журналисты «Ведомостей» теперь предпочтут найти новую работу.