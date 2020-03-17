В республике Коми неизвестные обстреляли картечью вертолёт Ми-8, доставлявший горючее в посёлок Шиес

Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает агентство Интерфакс. По данным следователей, было не меньше шести выстрелов. На борту находились 4 члена экипажа. Они не пострадали. Вертолёт благополучно приземлился. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Посёлок Шиес известен длительной акцией протеста местных жителей. С 2008 года они протестуют из-за строительства мусорного полигона.