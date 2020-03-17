Президент Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля

На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой глава государства сказал, что мероприятие состоится, если позволит эпидемиологическая ситуация в противном случае голосование может быть отложено на более позднее время. Глава ЦИК Элла Памфилова ответила, что избирательная система готова.

На голосование будет вынесен единственный вопрос, который сформулирован так: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»