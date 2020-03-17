Черногорию не могут покинуть около тысячи россиян

Об этом сообщила авиакомпания «Победа». По данным перевозчика, власти не дают разрешение на вывоз людей из города Тиват, передаёт агентство ТАСС. Источник Интерфакса утверждает, что Черногория согласилась выпустить россиян, только если будет обеспечен перелёт в Тиват 50-ти черногорских граждан, которые сейчас без билетов находятся в Москве. В ситуации разбираются Росавиация и российские дипломаты.