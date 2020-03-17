ТАСС: «Победа» не может вернуть из города Тиват около тысячи россиян из-за запрета, наложенного Черногорией

Авиакомпания «Победа» не может вернуть из города Тиват около тысячи россиян из-за запрета, наложенного Черногорией. Об этом со ссылкой на перевозчика сообщает ТАСС. Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что Черногория согласилась выпустить россиян, только если будет обеспечен бесплатный перелёт в Тиват 50 черногорских граждан, которые сейчас без билетов находятся в Москве. В Росавиации сообщили, что вместе с МИДом разбираются в ситуации.