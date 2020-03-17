Принят запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран

Запрет на въезд в ЕС граждан третьих стран принимается на 30 дней. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что лидеры стран ЕС во время состоявшейся во вторник видеоконференции договорились о введении запрета на въезд в сообщество граждан третьих государств. С таким заявлением она выступила во вторник на пресс-конференции в Берлине. «Мы заявили о согласии с предложением Еврокомиссии о въезде в Европу из стран, которые не относится к ЕС, а именно о введении ограничений, то есть запрета, с самыми незначительными исключениями», — сказала она. «Это должно осуществляться странами членами, действовать 30 дней, и Германия его немедленно реализует», — отметила Меркель.
2020-03-17T22:21:00+03:00
2020-03-17T22:23:27+03:00
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22:21, 17 марта 2020
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