Принят запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран

Запрет на въезд в ЕС граждан третьих стран принимается на 30 дней. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что лидеры стран ЕС во время состоявшейся во вторник видеоконференции договорились о введении запрета на въезд в сообщество граждан третьих государств. С таким заявлением она выступила во вторник на пресс-конференции в Берлине. «Мы заявили о согласии с предложением Еврокомиссии о въезде в Европу из стран, которые не относится к ЕС, а именно о введении ограничений, то есть запрета, с самыми незначительными исключениями», — сказала она. «Это должно осуществляться странами членами, действовать 30 дней, и Германия его немедленно реализует», — отметила Меркель.