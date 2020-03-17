У газеты «Ведомости» сменятся владельцы

Об этом сегодня объявили в самом издании.

На сайте газеты сказано, что предприниматели Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев и Мартин Помпадур уже договорились о том, что они продадут все сто процентов своих акций «Бизнес Ньюз Медиа», которое занимается изданием «Ведомостей» и журнала Harvard Business Review. На каких условиях пройдет сделка и сколько могли стоить активы – еще неизвестно, но закрыть её должны в течение ближайших одного-двух месяцев.

В прошлом году газета «Коммерсант» писала, что «Ведомости» оценили в пятнадцать миллионов долларов. А на прошлой неделе, интернет-издание «Медуза» со ссылкой на свои источники сообщала, что в основе нынешней сделки лежит та же цена.

Покупателями выступают два человека. Это основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор «Аргументов и фактов», а ныне издатель Николай Зятьков. Сами они эту информацию еще не комментировали.

Современное издание «Ведомостей» выходит с 1999-ого года. Кудрявцев, Воронов и Помпадур купили его в 2015-м, а до этого её выпускал издательский дом Independent Media совместно с английской газетой Financial Times и американской The Wall Street Journal.