Руководству московского метрополитена ничего неизвестно о возможном закрытии столичной подземки из-за пандемии коронавируса. Первый заместитель начальника метро Роман Латыпов сказал в эфире «Эха», что вероятно речь идёт о распространении недостоверных сведений.

Сегодня газета «Ведомости» и сайт «Открытые медиа» со ссылкой на источники сообщили, что в ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС. Он предусматривает, в том числе, закрытие метро, а также закрытие города на въезд и выезд. В оперативном штабе сказали, что это ложь.