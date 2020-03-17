Президент Владимир Путин, несмотря на пандемию коронавируса, назначил всенародное голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. На встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой глава государства сказал, что мероприятие состоится, если позволит эпидемиологическая ситуация.



Глава ЦИК Элла Памфилова ответила, что избирательная система готова. По её словам, Центризбирком «готов дойти до каждого участника голосования».

Поправки, которые россиянам предлагают одобрить 22 апреля, предусматривают в том числе обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит остаться ему у власти до 2036 года.