Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. При этом глава государства не исключил, что дата может быть изменена из-за ситуации с коронавирусом.

На встрече с руководителем ЦМК Эллой Памфиловой Путин сказал, что нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан, поэтому голосование 22 апреля будет проводиться только в том случае, если позволит ситуация.

Элла Памфилова на это ответила, что Центризбирком «готов дойти до каждого участника голосования», — передает агентство РИА «Новости».