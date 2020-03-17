Компания Яндекс объявила о запуске платформы для дистанционного обучения школьников. Планируется, что с 30 марта в разделе Яндекс-Учебник появятся инструменты для удаленного проведения уроков по всем школьным предметам.

В компании говорят, что преподаватели получат возможность проводить интерактивные видеотрансляции, проверять домашние задания и получать обратную связь от учеников с помощью чатов и голосовых сообщений.

Для того чтобы пользоваться инструментами, учителю нужно будет зарегистрироваться в Яндекс-Учебнике.