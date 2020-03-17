В Москве скончался Эдуард Лимонов

В Москве на 78-м году жизни скончался писатель, политик, лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.

Как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на телеграм-каналы, причиной смерти стали осложнения после операции. Сайт Mash пишет, что Лимонов долгое время боролся с онкологией. Четыре дня назад писатель сообщал на своей странице в Фейсбуке, что заключил договор на новую книгу под названием «Старик путешествует».