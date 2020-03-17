Мосгортранс: 100% подвижного состава наземного городского транспорта дезинфицируется после работы на линии

Сто процентов подвижного состава наземного городского транспорта дезинфицируется после работы на линии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор ГУП Мосгортранс Леонид Антонов.

«Весь подвижной состав, как метрополитена, так и наземного городского пассажирского транспорта выходит на улицу абсолютно подготовленным к перевозке москвичей. Сто процентов, в нашем случае, это 6700 автобусов, троллейбусов, электробусов, трамваев проходят углубленную дезинфекционную обработку. То есть по возвращении в парк сто процентов подвижного состава, который работал на линии, обрабатываются рекомендованными Роспотребнадзором средствами и не представляют никакой опасности при выпуске на линию на следующий день», — сказал он.

Л.Антонов подчеркнул, что для обработки используются средства дезинфекции повышенного действия.

«При наступлении эпидемиологического порога применяются спецсредства. Если в обычные дни это осуществляется обычными мыльными растворами, то теперь это сильные средства, которые дезинфицируют все поверхности транспортных средств, к которым часто прислоняются люди», — отметил он.