Голосование по поправкам пройдет 22 апреля

Президент Владимир Путин назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Как сообщает Кремль. Глава государства подписал соответствующий указ. На голосование будет вынесен вопрос, сформулированный следующим образом: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

«Мы будем проводить голосование только в том случае, если ситуация позволит проводить подобные мероприятия», — сказал Путин. По его словам, при всей важности изменений в основной закон страны «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь».

Ранее источники ряда СМИ сообщали о возможном переносе голосования из-за пандемии коронавируса. Пресс-секретарь президента, комментируя подписание Владимиром Путиным указа сказал, что дата голосования определена, но приоритетом остается безопасность здоровья граждан.