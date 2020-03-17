РБК: Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет ведомство и возглавит холдинг Газпром-медиа

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет ведомство и возглавит холдинг Газпром-медиа. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК. С 2015 года Газпром-Медиа возглавлял Дмитрий Чернышенко, в январе его назначили вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.