РБК: Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет ведомство и возглавит холдинг Газпром-медиа

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет ведомство и возглавит холдинг Газпром-медиа. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК. С 2015 года Газпром-Медиа возглавлял Дмитрий Чернышенко, в январе его назначили вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
2020-03-17T20:30:00+03:00
2020-03-17T20:42:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 17 марта 2020
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