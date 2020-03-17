Вопрос закрытия метро в связи с коронавирусом не обсуждался

Вопрос закрытия московского метро в связи с коронавирусом не обсуждался. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель начальника Московского метро Роман Латыпов.

«По поводу закрытий нам ничего неизвестно С нами такой вопрос не обсуждался», — сказал он. Латыпов призвал население не доверять информации, полученной из неофициальных источников.