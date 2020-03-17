В Москве на Красной площади задержали участников одиночных пикетов против поправок в Конституцию. Об этом сообщает сайт ОВД-инфо. На одном плакате было написано «Нет», на другом «Нет узурпации власти».

Задержанных – Виктора Мухомадьярова и Марию Федотову доставили в УВД Китай-город.