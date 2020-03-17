Президент Владимир Путин удивился росту цен на бензин более чем на 10% за год в условиях снижения мировых цен на нефть. Глава государства поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву разобраться. Патрушев ответил, что Минсельхоз и Минэнергетики услышали президента и будут держать ситуацию на контроле.
2020-03-17T20:02:00+03:00
2020-03-17T20:05:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 17 марта 2020
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