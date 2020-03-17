Президент Владимир Путин удивился росту цен на бензин более чем на 10% за год в условиях снижения мировых цен на нефть. Глава государства поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву разобраться. Патрушев ответил, что Минсельхоз и Минэнергетики услышали президента и будут держать ситуацию на контроле.