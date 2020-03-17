Телеканал RТ составляет списки сотрудников, готовых не покидать студии в течение 21 дня

Об этом сообщила главный редактор канала Маргарита Симоньян. По ее словам, решается вопрос о возможности обеспечить этим сотрудникам трехкратную оплату в эти дни и условия для проживания на работе.

Кроме того, RТ прорабатывает возможность выпускать все проекты телеканала исключительно с помощью удаленного доступа. При этом Симоньян подчеркивает, что у нее нет оснований думать, что все это пригодится.

Сегодня газета «Ведомости» и сайт «Открытые медиа» со ссылкой на источники сообщили, что в ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС. Он предусматривает прекращение работы общественного транспорта и закрытие города на въезд и выезд. В мэрии сказали, что это ложь.