Застрявшие на Канарских островах российские туристы вернутся домой 20-го марта, — сообщает посольство нашей страны в Испании. Соотечественников вывезет Аэрофлот. Перевозчик обещал отправить на Канары вместительный самолет. Дипломаты сказали, что настоятельно призывают воспользоваться этой возможностью и в кратчайшие сроки вернуться с Канарских островов домой.

Вчера дипмиссия сообщала, что на Тенерифе более 150 россиян обратились в посольство после обострения ситуации с коронавирусом в Испании и прекращения авиасообщения с Канарами.