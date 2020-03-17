Последствия коронавируса оказались для гражданской авиации более серьезными, чем последствия терактов 11 сентября

Последствия вспышки коронавируса оказались для гражданской авиации более серьезными, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года. Такое мнение высказал министр финансов США Стивен Мнучин. Он подчеркнул, что авиационная отрасль практически остановилась.