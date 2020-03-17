Правительство решит вопрос с иностранными рабочими в случае заморозки строек из-за коронавируса

Правительство рассмотрит возможность нахождения в России иностранных строителей в случае заморозки строек из-за ситуации с коронавирусом, заявил во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин. «Мы действительно рассматривали такой вопрос на штабах в правительстве, чем они могут заниматься, смогут ли они уехать. Мы рассматривали вариант, что есть и те, кто захотят остаться и пока не уезжать, чтобы понимать, что, когда пройдет вирус, чтобы они были на месте, в каких условиях они будут жить, как им будут платить зарплату», — сказал Хуснуллин журналистам по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Он добавил, что пока эти решения не приняты, но обсуждаются на комиссии в правительстве.