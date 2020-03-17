Госдума разрешила Федеральной службе охраны применять силу и спецсредства. Соответствующий законопроект приняли сегодня в третьем окончательном чтении.

Большинство депутатов проголосовало за то, чтобы точно прописать в законе «О государственной охране», что сотрудники ФСО имеют право использовать оружие, боевую технику и применять физическую силу. Такая возможность у них появляется в тех случаях, если есть соответствующие угрозы, — указано в тексте проекта. При этом охранники не будут нести ответственность за нанесенный ими вред и убытки.

По словам одного из авторов законопроекта депутата Александра Хинштейна, эти поправки нужны не для того, чтобы сделать из ФСО полноценную армию, а затем, чтобы дать ей право пользоваться теми инструментами которые у неё уже есть. Ранее он говорил, что у охраны имеются вертолёты и бронетранспортёры, которые можно использовать например для охраны Кремля, но действующее законодательство не позволяет службе это делать.

Точный порядок использования боевой техники ФСО полностью еще не прописан. Позже это должны будут сделать в правительстве России.