Союз Европейских футбольных ассоциаций перенес Чемпионат Европы на год. Матчи первенства, запланированные на ближайшее лето, теперь планируется провести в период с 11 июня по 11 июля в следующем году.

Игры предполагалось проводить по всей Европе, в том числе в Санкт-Петербурге. Для туристического бизнеса северной столицы отмена «Евро-2020» не стала неожиданностью, но это еще больше ухудшит и без того тяжелое положение индустрии гостеприимства, — такое мнение высказал вице-президент Российской Гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

Тем временем генеральный директор Оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин сказал, что обязательства Петербурга в качестве одного из городов-хозяев Чемпионата Европы после переноса турнира остаются в силе.