В столичном регионе и других областях России нет рисков возникновения дефицита продуктов, — уверяют в Ассоциации компаний розничной торговли. Председатель президиума объединения Сергей Беляков сказал, что сейчас наибольшим спросом у покупателей пользуются мука, крупы, вода, а также туалетная бумага и средства гигиены.

По его словам, ритейл в состоянии удовлетворить этот спрос, даже если ажиотаж не спадет в ближайшее время.

Сам Беляков уверен, что спрос вскоре пойдет на спад.