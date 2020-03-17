Бизнесмен Евгений Пригожин намерен подать иск к американским властям

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого в прессе называют «поваром Путина», намерен подать иск к американским властям. Его группа компаний «Конкорд», которую обвиняли во вмешательстве в президентские выборы, планирует добиваться компенсации за судебное преследование.

Правительство США испугалось огласки и справедливого судебного разбирательства, так представители компании «Конкорд» расценивает ходатайство американского Минюста о снятии обвинений с двух фирм — Concord Management and Consulting и Concord Catering. Более того, говорится в комментарии самого Пригожина, который приводит «Интерфакс», утверждения вроде «Пригожин вмешивался в выборы президента США», «Конкорд» вмешивался в выборы президента США", «Россия вмешивалась в выборы президента США» являются ложью и вымыслом. Теперь компания готовит ответный иск за уголовное преследование и санкции — на 50 миллиардов долларов.

О ходатайстве американской стороны стало известно несколько часов назад. Как пишет газета The New York Times, прокурор опасается, что в ходе процесса могут быть раскрыты средства и методы американского следствия. «Конкорд», как считают в Минюсте США, пытается использовать судебную систему, чтобы узнать, как именно американские силовики выявляют и предотвращают иностранное вмешательство в выборы. Кроме того, в ведомстве считают, что компания и так не понесла бы реального наказания. А прокуратура не намерена отказываться от преследования отдельных ответчиков, в том числе самого Пригожина.

Фирмы, связанные с бизнесменом, по версии следствия, финансировали агентство интернет-исследований, которое называют «фабрикой троллей». Сотрудники именно этой структуры, как считают в США, вмешивались в президентскую кампанию 2016 года и помогали Дональду Трампу.