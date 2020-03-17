Путин: Представители внесистемной оппозиции в России не являются врагами государств

Представители внесистемной оппозиции в России не являются врагами государства. Об этом Владимир Путин заявил в интервью корреспонденту ТАСС Андрею Ванденко. Как считает Путин, россияне «отнюдь не наивны» в политических вопросах.

Оппозиция в России не только критикует власть, но и предлагает пути развития общества, сказал в эфире «Эха» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. Критика оппозиции действий чиновников, несомненно их раздражает, заметил Колесников.