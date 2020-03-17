Представители левых сил протестовали сегодня у здания Госдумы против обнуления сроков и других поправок

Представители левых сил протестовали сегодня у здания Госдумы против обнуления сроков Владимира Путина и других поправок в конституцию. Акция прошла в форме встречи с депутатом-коммунистом Валерием Рашкиным.

По свидетельству корреспондента «Эха», в акции участвовали больше ста человек. Рашкин призвал бойкотировать голосование, которое пока намечено на 22-е апреля. Собравшиеся принесли плакаты с надписями «Нет вечному правлению Путина», «Долой новую монархию».