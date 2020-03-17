Чемпионат Европы по футболу перенесли из-за пандемии коронавируса

Он впервые пройдет в нечётный год.

Союз Европейских футбольных ассоциаций официально отказался от проведения игр в рамках турнира этим летом. Теперь Чемпионат Европы должен пройти с 11-ого июня по 11-июля следующего года. Решение было окончательно принято на сегодняшнем совещании федераций УЕФА.

Матчи этого соревнования ожидаются в двенадцати городах континента, в том числе в Санкт-Петербурге. Если кто-то уже купил билеты, но не сможет прийти на игру через год, то организаторы пообещали вернуть за них деньги в полном объеме.



Также провести международные игры не смогут и европейские футбольные клубы. Руководство УЕФА уже решило, что матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы будут приостановлены до тех пор, пока вспышка коронавируса не пойдет на спад. Соответствующего официального объявления еще не было, но об этом пишет французская спортивная газета L`Equipe.

При этом, сообщения об отмене тех или иных соревнований приходят почти каждый день. Сегодня, например, стало известно о том, что в Париже и Баку не состоятся чемпионаты Европы по мужской и женской атлетике, в Екатеринбурге не будут проводить европейское первенство по самбо, а Киев лишится соревнований по художественной гимнастике.

Тем временем вслед за европейским футбольным чемпионатом о переносе на следующий год объявили и организаторы и Кубка Америки.