У заместителя главы Олимпийского комитета Японии выявили коронавирус. Кодзо Тасима также возглавляет местную ассоциацию футбола. Чиновник заболел в разгар споров о том, следует ли переносить Олимпиаду, которая должна пройти в Токио летом.

Ранее сегодня премьер-министр Синдзо Абэ не стал прямо отвечать на вопрос, обсуждается ли перенос игр.

Международный Олимпийский комитет пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио. В сегодняшнем заявлении говорится, что меры, которые принимают власти стран во всем мире, скорее всего, помогут остановить распространение вируса.