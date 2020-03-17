Страны Европы по-разному борются с коронавирусом

Страны Европы, в зависимости от их социальных, политических и культурных особенностей, по-разному борются с коронавирусом, отмечают некоторые зарубежные наблюдатели.

Китайский информационный интернет-центр в опубликованной сегодня аналитической статье отмечает, что некоторые из стран ЕС реагируют на эпидемию, ориентируясь на опыт Китая и усиливают контроль. Другие же, как например Великобритания, наоборот, выбирают путь непротивления и «бездействия», пытаясь выработать так называемый «групповой иммунитет», не закрывая школы и не запрещая крупные мероприятия, но при этом изолируя уже заразившихся, а также людей старше 70 лет.

Италия, несмотря на свой высокий уровень развития здравоохранения, отличается самой серьезной в Европе эпидемической ситуацией; в ходе борьбы с коронавирусом она столкнулась с практическим коллапсом национальной медицины. Тому есть несколько причин, подчеркивается в докладе информационного центра (перевод сайта Иносми), в частности, тот факт, что более 11 млн итальянцев стоят на очереди на получение бесплатного государственного медобслуживания и поэтому обращаются за медпомощью в частные клиники. Италия и ряд других стран с самого начала решили взять эпидемию под строгий контроль, но в итоге распространение инфекции так и не удалось остановить. Правительство этой страны, управляя почти всеми аспектами соцобеспечения, оказалось неспособным к принятию решительных мер по осуществлению контроля общества над вирусом. Многие годы там и в Европе, в целом, не возникало подобных чрезвычайных ситуаций; гражданам сегодня трудно в одночасье начать сотрудничать с властями, не говоря уже об особенностях национального характера.

Испания также решила пойти по стопам своего европейского соседа, выбрав режим усиления контроля и закрытия страны на карантин. При этом Мадрид не учел того, что относительное «бездействие» Великобритании в этом вопросе явилось как раз уроком допущенных Италией неудач на первом этапе усиления противодействия коронавирусу. Ужесточение мер, по мнению автора доклада, влечет за собой двоякий результат, грозя обострением социальных конфликтов, потерей авторитета правительства и, в конечном счете, уличными беспорядками.