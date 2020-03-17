В МИДе признали наличие проблемы с возвращением россиян из-за ограничений, введенных в разных странах

В российском МИДе признали наличие проблемы с возвращением россиян из стран, где приняты меры по недопущению распространению коронавируса. Замглавы ведомства Александр Глушко сказал, что дипломаты пытаются установить точное число этих россиян.

Наши туристы застряли во многих станах из-за отмены рейсов, — рассказала «Эху» пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина. По словам Тюриной, конкретного плана решения этой проблемы пока, похоже, ни у кого нет.

Россияне не могут вылететь из черногорского курорта Тиват. Подробности рассказала «Эху» жительница Екатеринбурга Ольга Горюн. Она добавила, что рейс должна была выполнить авиакомпания Победа. В аэропорту сейчас находится около ста туристов из России.

Четверо россиян застряли в Сингапуре – у них отобрали паспорта и не пускают в город. Один из нескольких оказавшихся в изоляции россиян, уроженец Саратовской области Александр Анощенков рассказал «Эху», что паспорт у него отобрали по прибытию в Сингапур. Миграционная служба не пускает туристов в город, не размещает в отеле, ему не позволяют вернуться на Бали, откуда он прилетел сегодня утром. Несколько раз, по словам Анощенкова, ему измерили температуру. Он заполнил анкету, что не контактировал с зараженными, не посещал неблагополучные по коронавирусу страны.

Туристов должны депортировать 19 марта. На это время их разместили в одном из помещений аэропорта. «Сидим без паспортов. Больше суток будем спать в спальных мешках в аэропорту. Куда-то мы спускались, помещение не подвальное, но что-то около этого. Тут жесткие стулья, кулер стоит, коробки с лапшой быстрого приготовления и Wi-Fi, больше здесь ничего нет», — рассказал Анощенков «Эху». В российском посольстве в Сингапуре туристам предложили дожидаться депортации.

В Сингапуре число зараженных новым типом коронавируса превысило 240. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку инфекции пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

За пределами Китая число зараженных коронавирусом превысило сто тысяч человек. Сейчас наиболее сложная ситуация в Европе, в частности, в Италии и Испании. С сегодняшнего дня ограничено перемещение граждан во Франции. ОБ этих мерах объявил президент Эммануэль Макрон.

Во Франции сто тысяч полицейских и жандармов будут проверять проведение режима изоляции, который начал действовать с сегодняшнего дня. Проверки будут проводиться как в фиксированных точках, так и в случайно выбранных местах и в транспорте.

В Германии закрываются все общественные места, — об этом сообщила канцлер Ангела Меркель. Она считает, что граждане должны сами проявлять сознательность.