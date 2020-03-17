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18:02, 17 марта 2020

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек. Сразу в 15 регионах зафиксированы новые случаи – это данные оперативного штаба. В целом по России под наблюдением врачей находятся почти 16 с половиной тысяч человек.

Владимир Путин считает, что превентивные меры по борьбе с коронавирусом позволили сдержать его массовое президент заявил на встрече с членами правительства. У России есть все необходимые инструменты для разработки вакцины от коронавируса в ближайшее время, отметил Путин

В Минпромторге говорят, что у российских торговых сетей есть запасы социально-значимых товаров в среднем на 8 недель. Дефицита не ожидается.

Россияне с понедельника смогут через интернет бесплатно получить консультацию врача. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, достигнута договоренность со Сбербанком – все желающие смогут бесплатно скачать специальное приложение банка. В правительстве считают, что этим смогут воспользоваться, в том числе и пожилые люди. Установить диагноз по интернету довольно сложно, особенно в условиях сверхзанятости врачей, — считает председатель Межрегионального профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. При этом Васильева отметила, что такие консультации могут психологически помочь, к примеру, пожилым людям.

Всероссийский союз пациентов попросил власти разрешить дистанционную торговлю рецептурными препаратами. В Союзе настаивают, что возможность онлайн-продажи лекарств, выписываемых по рецепту, и доставки их на дом важна, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Это следует из обращения, копия которого направлена президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В организации считают, что подобные нормы смогут обеспечить нужными препаратами пожилых и хронически больных людей, а также людей с инвалидностью. Кроме того, говорится в письме Союза пациентов, онлайн-торговля рецептурными лекарствами и их доставка на дом позволит ограничить контакты людей в режиме самоизоляции.

В свою очередь президент Путин около часа назад подписал указ о разрешении онлайн-торговли лекарствами, однако в документе речь идет только о тех препаратах, которые отпускаются без рецепта. В связи с этим глава государства попросил внести изменения в законодательство, которые ужесточат ответственность за продажу контрафакта. Накануне же о необходимости скорейшего разрешения дистанционной торговли лекарствами и их доставки говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Однако он также упоминал только безрецептурные лекарства. Законопроект о дистанционной торговле лекарствами был принят Госдумой в первом чтении еще в конце 2017 года, однако затем он не рассматривался.

Всё больше организаций, образовательных и культурных учреждений, депутатов и даже музыкантов переходит в режим онлайн из-за коронавируса. На пленарное заседание Госдумы сегодня не приехали 11 депутатов от ЛДПР. Они на карантине поскольку контактировали с коллегой по фракции Сергеем Катасоновым после его возвращения из Франции. Собрания ЛДПР и совещания со своим лидером Владимиром Жириновским проходят в усечённом формате и в основном онлайн. На удалённый доступ намерены перейти и в партии власти. Её региональные отделения и центральный исполком. Это попросил сделать вчера председатель Единой России Дмитрий Медведев. В партии готовы провести в удалённом формате предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разных уровней, которые должны пройти в сентябре. Дебаты кандидатов тоже проведут в онлайн-формате, сказали в руководстве. Дистанционный режим, судя по всему, становится популярной и среди руководителей госструктур. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу проведёт именно в онлайн-режиме пресс-конференцию. Она расскажет о ситуации на финансовом рынке и падении рубля.

Российские музеи и библиотеки из-за указа столичного мэра о запрете собираться в помещениях с числом участников больше 50-ти человек закрываются для посетителей. Вместо настоящей экскурсии теперь предлагается только виртуальная, сообщает агентство ТАСС. Например, по Пушкинскому музею. Две трети вузов уже перешли на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, отчитался сегодня глава Минобрнауки Валерий Фальков. Уходят в онлайн и популярные российские исполнители. Так группа Би-2 в пятницу устроит бесплатный концерт, который покажут в интернете. У себя в инстаграме музыканты сообщили, что так хотят поддержать поклонников, которые оказались в непростой ситуации из-за коронавируса. Группа сыграет песни, которые вошли в концертную программу тура NewBest и ответят в режиме реального времени на вопросы слушателей. Из-за пандемии Би-2 пришлось отложить европейскую часть тура.

Президент Путин напротив не собирается переходить в режим онлайн. Глава страны активно работает, сегодня он в том числе посетил штаб по борьбе с коронавирусом в Москве и Генпрокуратуру, а также провёл встречу с членами правительства. Завтра Путин отправится в Крым, где наградит строителей моста на полуострове, сказали в Кремле.

В мэрии опровергли информацию о возможном закрытии Москвы на карантин. Ранее газета «Ведомости» предупредила, что столичные власти готовы ввести режим чрезвычайной ситуации, в случае резкого роста числа зараженных новым коронавирусом.

Вводить общегородской карантин не планируется. «Эта информация не соответствует действительности», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она назвала «ложью» подобные сообщения и призвала руководствоваться официальной информацией оперативного штаба.

Газета «Ведомости» сегодня написала со ссылкой на несколько источников, близких к мэрии и федеральному правительству, что в Москве в течение двух недель, а возможно уже и до конца этой недели, может быть введен режим ЧС. Он предусматривает закрытие всех городских предприятий и организаций, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб, всех магазинов, кроме продуктовых и аптек. Прекращение работы общественного транспорта, в том числе метро, и закрытие города на въезд и выезд. По сведениям газеты, в столице планируют ввести комендантский час, улицы будет патрулировать полиция и Росгвардия и задерживать нарушителей, которым может грозить штраф или даже административный ареста до 30 суток. Собеседники издания сообщили, что все силовые структуры находятся в состоянии готовности к введению ЧС. В то же время неназванный сотрудник правоохранительных органов пояснил, что такой режим может быть объявлен при превышении определенного числа заболевших, но «сейчас оно официально еще далеко от этого порога».

Между тем, как сообщил сегодня мэр Сергей Собянин, в Москве планируется за месяц построить новый коронавирусный центр, площадью 70 тысяч кв. метров, оснащенный современной медицинской техникой. Госпиталь будет рассчитан на 500-600 пациентов.



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