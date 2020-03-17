В АКОРТ заявили об отсутствии рисков дефицита продуктов в Москве и других регионах

Каких-либо рисков дефицита продуктов в столице и в других регионах РФ нет, заявил журналистам председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

«Ритейл принимает комплекс мер, чтобы привозить больший объем товара за меньшее время на склады и доставлять в магазины. Мы выстраиваем логистические процедуры так, чтобы удовлетворялся спрос на товары повышенного спроса в тех магазинах, где есть этот спрос. Я уверен, что никаких рисков дефицита на продукты нет. Ажиотажный спрос спадет, но даже если не спадет, мы и его способны удовлетворить», — цитирует Белякова Агентство городских новостей «Москва».

Беляков отметил, что в настоящее время наибольшим спросом у покупателей пользуются мука, крупы, вода, а также туалетная бумага и средства гигиены.

«В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается повышенный спрос. Но сети готовы и реализуют план мероприятий на территории всей страны. Москва просто наиболее чувствительна: численность населения, платежеспособный спрос и возможность приехать на машине и купить большой объем — это факторы, которые надо учитывать», — добавил он.