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17:31, 17 марта 2020

Минкульт рекомендовал подведомственным музеям по всей стране отказаться от работы в выходные

Минкульт рекомендовал подведомственным музеям по всей стране отказаться от работы в выходные, а в будни ввести сокращённый рабочий день. Соответствующий приказ подписала министр Ольга Любимова, передаёт агентство «Интерфакс». В этом же документе говорится, что на выставки следует пускать исключительно посетителей в масках, при этом маски люди должны приносить с собой.



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