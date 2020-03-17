Минкульт рекомендовал подведомственным музеям по всей стране отказаться от работы в выходные, а в будни ввести сокращённый рабочий день. Соответствующий приказ подписала министр Ольга Любимова, передаёт агентство «Интерфакс». В этом же документе говорится, что на выставки следует пускать исключительно посетителей в масках, при этом маски люди должны приносить с собой.
2020-03-17T17:31:00+03:00
2020-03-17T17:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 17 марта 2020
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