Президент Владимир Путин потребовал бороться со слухами и спекуляциями вокруг масштабов распространения коронавируса. Глава государства обратился к россиянам. Он сказал, что ситуация в целом под контролем и что принятые меры позволили сдержать массовое проникновение коронавируса, президент также также призвал россиян не покупать продукты впрок, назвав ситуацию с поставками надёжной. Владимир Путин поручил проработать вопрос повышения зарплат медикам, которые заняты в борьбе с коронавирусом и рассказал, что подписал указ, разрешающий онлайн-продажу безрецептурных лекарств.