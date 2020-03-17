Президент Владимир Путин потребовал бороться со слухами и спекуляциями вокруг масштабов распространения коронавируса. Глава государства обратился к россиянам. Он сказал, что ситуация в целом под контролем и что принятые меры позволили сдержать массовое проникновение коронавируса, президент также также призвал россиян не покупать продукты впрок, назвав ситуацию с поставками надёжной. Владимир Путин поручил проработать вопрос повышения зарплат медикам, которые заняты в борьбе с коронавирусом и рассказал, что подписал указ, разрешающий онлайн-продажу безрецептурных лекарств.
2020-03-17T17:30:00+03:00
2020-03-17T17:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 17 марта 2020
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