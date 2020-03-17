Оперативный штаб опроверг информацию о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за коронавируса. О том, что может быть запрещён въезд и выезд сегодня со ссылкой на источники писали газета «Ведомости» и сайт «Открытые медиа». В Оперативном штабе «Эху» сказали, что эти сообщения являются ложью. Там посоветовали руководствоваться официальной информацией.
2020-03-17T17:30:00+03:00
2020-03-17T17:31:20+03:00
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Эксклюзив Эха 17:30, 17 марта 2020
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